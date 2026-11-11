在波兰，俄罗斯跳台滑雪运动员将无法获得参加维斯瓦和扎科帕内世界杯分站赛的签证。因此，他们将无法参加定于12月4日至6日在维斯瓦举行、以及1月15日至17日在扎科帕内举行的比赛。

波兰外交部的立场

据Interia Sport报道，波兰外交部援引了一项关于临时限制边境通行的政府条例。俄罗斯联邦这一侵略国的公民无权穿越作为欧盟外部边界的波兰国境，也无权使用波兰的航空和海上过境点，除非其属于规定的例外类别。

该部门指出，在波兰参加体育赛事的人员并不属于不受这些限制约束的俄罗斯公民类别。因此，根据外交部的立场，无法律依据向俄罗斯跳台滑雪运动员发放在该国参赛的签证。

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FIS的参赛许可

国际滑雪和单板滑雪联合会FIS此前允许数名俄罗斯跳台滑雪运动员在新赛季世界杯中以中立旗帜参赛。该联合会表示，将允许没有政治和军事关联、并明确反对俄罗斯对乌克兰发动战争的运动员参加比赛。

据该媒体报道，获得参赛资格的包括叶夫根尼·克利莫夫。Interia Sport写道，在俄罗斯对乌克兰发动战争后，他在拉赫蒂展示了一只带有俄罗斯国旗的手套，随后还参加了在莫斯科卢日尼基举行的支持普京的集会。新赛季世界杯预计将在挪威利勒哈默尔开幕，11月20日至22日将安排一场混合赛和两场个人赛。

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