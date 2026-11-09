华沙方面，卢布林教育管理局已就有关扎莫希奇军事学校中心私立高中的学生参加波兰宪法法院外示威活动的报道展开核查。正如Polsat News报道，国家教育部长芭芭拉·诺瓦茨卡宣布进行紧急核查。

有关学生参与的报道

据OKO.press报道，来自扎莫希奇的高中生参加了周五的示威活动。这些身穿制服的学生据称在女教师的监管下到场，并针对总理唐纳德·图斯克及一家私人电视台高喊粗俗口号。

据媒体消息，学生们是前往华沙参加学校组织的瑟姆议会参观活动。教育部表示，卢布林教育管理局正在就学生参与示威活动开展核查措施。

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结果预计于下周公布

卢布林教育管理局发言人阿图尔·帕夫沃夫斯基表示，核查已经开始，并将在周二继续进行。他指出，该机构在核查结束前不会披露细节，也不希望提前作出结论。有关核查结果的信息计划最早于下周提供。

学校创办人兼运营机构代表阿格涅什卡·马切克在Facebook上写道，社交媒体上有大量仇恨涌向儿童和年轻人。她呼吁为了学生的福祉克制情绪，并补充说年轻人有犯错的权利。

10月30日，由现届瑟姆议会选出的一个法官团体的代表宣布，法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡开始管理该法院后，宪法法院大楼外的抗议活动加剧。据Polsat News报道，她下令暂停法院院长博格丹·希文奇科夫斯基及其副手巴尔托什·索汉斯基履行职责。

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