波兰国防部计划采购新的雷达监视卫星和安全军用通信卫星。该部门还在研发用于监测外层空间的地面被动雷达。据Breaking Defense援引波兰武装部队高级官员的消息报道。

波兰国防部创新部门负责人马尔钦·古尔卡少将表示，太空项目支出已被纳入情报、通信、部队保护和火力能力预算。根据他的说法，该部门已在此类项目上花费数十亿波兰兹罗提。

重点发展侦察卫星

波兰已将情报、监视和侦察卫星确定为优先方向。该国主要投资于合成孔径雷达卫星，这些卫星能够在多云天气获取图像。古尔卡表示，到2027年底，波兰国防部门将有12颗ISR卫星在轨运行。

2025年5月，波兰国防部与芬兰制造商ICEYE签署了一份价值8.6亿兹罗提的合同，并与华沙公司Scanway合作采购3颗卫星，另有再购买3颗的选择权。目前有4颗MikroSAR卫星在轨，国防部已行使购买另外2颗卫星的选择权。据ICEYE称，其分辨率约为50厘米。

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波兰还以5.75亿欧元向空中客车订购了两颗Pléiades Neo卫星。古尔卡表示，这些卫星将于2027年第一季度交付，而在谈话时，其发射计划于3月3日进行。此外，由波兰公司Creotech Instruments制造并于2026年10月发射的4颗Mikroglob光电卫星已在轨运行。

通信与国际合作

到约2031年，波兰打算为地球静止轨道采购军用通信卫星，也可能考虑用于北部纬度地区极地轨道的卫星。与此同时，华沙计划继续使用美国和欧洲卫星系统。波兰已参与美国太空军的Wideband Global SATCOM项目，并期待未来使用欧洲IRIS2星座。

波兰国防部门还与意大利达成协议，可获取双用途COSMO-SkyMed雷达星座的数据。在空间态势感知跟踪领域，该部门与美国太空司令部的Joint Commercial Operations中心、波兰地理空间情报和卫星服务机构，以及欧盟空间监视与跟踪计划开展合作。

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