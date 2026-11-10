波兰可能无缘联合杯种子席位——Interia Sport

在澳大利亚，波兰队可能无法获得将于1月1日开赛的联合杯种子席位。球队将在没有伊加·斯维亚特克的情况下卫冕：玛雅·赫瓦林斯卡将代表波兰参加女单，胡贝特·胡尔卡奇则将参加男单。据Interia Sport报道。

赛事报名截止日期为11月9日星期一，小组抽签定于星期四举行。波兰此前确信能够参赛，但据该媒体评估，球队获得种子席位的机会在仪式前恶化了。

六支种子队

共有18支国家队将参加联合杯。其中16支将参与抽签，另外两支参赛队将于稍后确定。只有六支球队将获得种子席位。各小组第一将直接晋级四分之一决赛，另外两个名额将给予表现最好的小组第二名球队——珀斯和悉尼各一支。

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胡尔卡奇在巴黎举行的ATP大师赛1000级别赛事后跌至ATP排名第30位。他在两场抢七中不敌洛伦佐·穆塞蒂。这位波兰球员被托马斯·马丁·埃切维里超越，后者与他积分相同，但在赛季最重要的赛事中成绩更好。胡尔卡奇和赫瓦林斯卡的综合排名为42。

对手领先于波兰

法国在报名名单中用迪亚娜·帕里替换了安娜·布林科娃，帕里与阿蒂尔·菲斯的综合排名为41。比利时的爱丽丝·梅尔滕斯和亚历山大·布洛克斯，以及由贾斯明·保利尼和弗拉维奥·科博利代表的意大利，也有相同的排名。

美国队的可可·高夫和本·谢尔顿、捷克队的卡罗利娜·穆霍娃和伊日·莱赫奇卡，以及由维多利亚·姆博科和费利克斯·奥热-阿利亚西姆报名参赛的加拿大队，综合排名也更高。各国家队的完整阵容将在抽签前公布。

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