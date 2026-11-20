波兰预计将在2027年第一季度末前与美国公司西屋电气和贝克特尔签署合同，建设其首座核电站。该项目估值约为500亿美元。国有公司Polskie Elektrownie Jądrowe董事会主席马雷克·沃希克在接受道琼斯通讯社采访时表示，据《耶路撒冷邮报》报道。

建设合同

负责该项目的PEJ公司正在完成与西屋电气和贝克特尔就工程、采购和建设合同进行的谈判。此前各方预计在2026年底前达成协议，但目前最可能的期限被认为是2027年第一季度末。

沃希克表示，推迟签署不会影响项目实施时间表。该电站计划建在波美拉尼亚省的波罗的海沿岸。

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三座反应堆，2036年起投运

该核电站将拥有三座由西屋电气制造的AP1000反应堆，总装机容量为3750兆瓦。首座反应堆计划于2036年投入运行，第二座于2037年投入运行，第三座于2038年投入运行。根据当前预测，该电站将提供波兰约10%的电力。

PEJ还计划从多家供应商采购核燃料，并将其储存在电站场址，以避免依赖单一来源。俄罗斯于2022年入侵乌克兰后，波兰开始摆脱对莫斯科的能源依赖，其中包括转向美国液化天然气和美国核技术，并逐步以可再生能源和天然气取代煤炭。

波兰能源部长米沃什·莫特卡表示，俄罗斯将能源资源用作武器，波兰不计划恢复与莫斯科的商业往来。PEJ还正与法国、加拿大和美国供应商就该国另一地区建设第二座核电站进行谈判。

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