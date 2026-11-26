波兰金融监管局（KNF）于11月26日批准了意大利联合信贷银行继续推进其收购及换股德国商业银行的公开要约所需的交易。波兰监管机构的决定完成了该交易的审批程序，Euronews报道。

KNF的批准涉及对德国商业银行在波兰资产的间接控制权变更，其中包括mBank。这家德国银行集团持有mBank 69.1%的股份；mBank拥有约590万名客户，业务涵盖住房抵押贷款、投资和支付。

此前的批准和承诺

在获得欧盟委员会和美国联邦储备系统的批准后，波兰的批准成为最后一项。欧盟委员会于11月16日从竞争角度无条件批准了该交易，并评估了德国商业银行与HypoVereinsbank可能合并的情况，后者是联合信贷银行在德国的子公司。

11月中旬，联合信贷银行与德国政府达成协议，并就该银行的产业前景、就业以及维持在德国的重要业务存在作出八项承诺。这些承诺包括保留法兰克福作为德国业务的基地、维持德国商业银行的交易所上市地位及其德国股份公司的地位。

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联合信贷银行还承诺支持德国中小企业，投资法兰克福的培训、数字技术和人工智能，并继续与工会对话，遵守与员工达成的现有协议。

后续步骤

德国政府通过SoFFin稳定基金保留约13.3%的德国商业银行股份。柏林此前表示，不会在联合信贷银行的要约中提交其股份，目前也尚未宣布出售这些股份。

监管程序完成后，新股应于2026年12月7日前记入托管银行。联合信贷银行还请求德国商业银行召开特别股东大会，以选举新的董事会。根据联合信贷银行的估计，该交易将需要200至225个基点的CET1指标。

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