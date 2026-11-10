据Polsat News报道，从2027年1月起，波兰对未按要求数量回收的饮料包装征收的产品费基础费率将从每公斤1兹罗提提高至5兹罗提。这将适用于饮料生产商和进口商。

系统参与者和非参与者的新费率

自2025年10月1日起在波兰实施的押金返还系统涵盖容量不超过3升的PET瓶、不超过1升的金属罐，以及不超过1.5升的可重复使用玻璃瓶。包装容器可在商店附近的回收点和自动回收机交回。根据波兰气候与环境部的数据，在该系统运行的第一年，全国设立了6.55万个回收点，共回收了50亿个瓶子和罐子。

根据欧盟要求，包装回收率必须达到77%，并从2029年起达到90%。如果未达到这一指标，将对未交回的容器征收产品费。对于系统参与者，该费用由饮料生产商或进口商与签订合同的运营商各承担一半。

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未加入该系统的公司须自行按基础费率三倍的标准缴纳费用。目前，对于每公斤未达到规定回收水平的部分，费用为3兹罗提；从2027年起，该金额将为每公斤15兹罗提。同时，消费者支付的押金额不会改变。

系统可能扩大

该部还在研究将容量不超过350毫升的一次性酒类玻璃瓶纳入押金返还系统。初步预计，这些规定可能于2028年1月生效。波兰商会已反对这一想法，称额外负担可能危及许多小型商店的经营。

此外，还在考虑针对消费者的变化：押金自动回收机发放的凭证有效期可能设定为至少90天。还计划实行将押金直接退还至支付卡的方式。

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