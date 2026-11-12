波兰军备局5月与波兰国防企业签署了价值近1200亿兹罗提的合同，资金来自欧盟SAFE计划。大量订单被授予国有波兰军备集团（PGZ）及其子公司，包括Huta Stalowa Wola，Politico报道。

波兰制造商获得的订单

合同规定交付146辆Borsuk步兵战车、96门Krab自行榴弹炮、64门Rak迫击炮、K9PL保障车辆，以及数千辆用于Homar-K导弹系统的车辆。据华沙企业研究所称，与PGZ签订的大多数协议均未经过竞争性程序。

波兰国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什表示，政府致力于发展本国军工综合体。与此同时，华沙企业研究所的一份报告强调，波兰国防工业的发展不应自动意味着直接由国家控制的企业享有优惠。

支出与武器进口

波兰计划今年在国防上支出2000亿兹罗提，即国内生产总值的4.8%，这是北约国家中最高的比例。该国还成为欧盟总额1500亿欧元SAFE武器贷款基金的最大受款国：预计将获得近440亿欧元。

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Polityka Insight分析师马雷克·斯维尔钦斯基认为，尽管波兰采取生产本地化方针，但约60%的国防开支用于进口，这一情况不会很快改变。主要供应商仍是韩国和美国，波兰从两国采购K2 Black Panther坦克和F-35A战斗机等装备。

PGZ的作用与政治风险

PGZ是该国最大的国防公司，旗下约有50家企业，这些企业于2013年并入该控股集团。其首席执行官亚当·莱什凯维奇自2025年5月起担任该职务，成为公司自成立以来的第12位负责人。2025年，PGZ获得184亿兹罗提收入和28亿兹罗提利润，分别比前一年增长23%和66%。

在俄罗斯——侵略国——于2014年非法吞并克里米亚这一乌克兰暂时被占领土，以及于2022年全面入侵乌克兰后，波兰增加了国防开支。PGZ正与英国BAE Systems合作建设三座炮兵弹药工厂，并在Narew防空系统项目中与MBDA合作。PGZ的一家子公司计划于2028年开始生产K2坦克。

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