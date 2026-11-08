克拉科夫枪击案后波兰启动恐怖主义案件调查——France 24

克拉科夫历史中心发生大规模枪击事件后，波兰国家检察院已就恐怖主义犯罪展开调查。周六的袭击造成6人死亡，另有15人受伤，其中包括两名警察。

检察院表示，正在调查使用枪支杀害6人以及企图杀害多名其他人员的案件，其中包括执法人员。据France 24报道，波兰总理唐纳德·图斯克此前也称这起袭击为恐怖主义行为。

嫌疑人情况危急

当局称，枪击案由一名24岁的波兰公民实施，据称他对极右翼意识形态感兴趣。他在市中心开始无差别开枪，随后在与警方的交火中受伤。嫌疑人目前在医院接受治疗，情况危急。

警方表示，该男子戴着面具并穿着军事装备，其中包括防弹背心。执法人员称，他将汽车停在一个十字路口后，使用半自动步枪向警察开枪。一名受伤警员伤势严重但情况稳定。

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死者中有一名英国公民

警方表示，死者中有一名英国公民。15名伤者中包括奥地利、英国、德国、葡萄牙和俄罗斯公民。

随后，在距离克拉科夫东北约150公里的奥斯特罗维茨-圣十字省嫌疑人家中发现了3人的遗体。地区警方表示，他们是其父母和姐妹。遗体上发现的伤势初步被评估为枪伤；警方在公寓内缴获了7件武器。嫌疑人的汽车内也发现了武器。

波兰当局宣布，自周日开始为袭击受害者举行两天全国哀悼。

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