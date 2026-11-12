波兰在联合国机构选举中以一票优势领先俄罗斯——RMF24

联合国大会选举波兰进入联合国联合检查组（JIU），该机构是联合国系统的独立外部监督机构。在东欧国家集团的投票中，波兰以一票优势超过俄罗斯联邦——一个侵略国。

据波兰外交部消息，RMF24报道，95个联合国会员国支持波兰的候选资格。投票为无记名投票，因此未公布投票支持波兰的国家。

波兰重返JIU

波兰常驻联合国代表克日什托夫·什切尔斯基表示，候选人竞争一个席位，投票结果非常接近。据他所说，波兰在中断超过20年后重返该机构，而俄罗斯失去了其占据约60年的席位。

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雅库布·赫梅莱夫斯基将代表波兰进入JIU。他的五年任期将从2028年持续至2032年。1991年至2002年期间，安杰伊·阿布拉谢夫斯基担任中东欧地区的检查员。

联合检查组的工作

JIU成立于1966年。它是唯一一个活动覆盖整个联合国系统的独立外部监督机构。该机构由11名检查员组成，他们由联合国大会任命，任期五年。

该小组开展检查、评估和调查，旨在改善联合国各机构之间的管理、工作效率与合作。在同一次投票中，联合国大会还选出博茨瓦纳、日本和中国，作为将提名各自候选人进入JIU的国家。

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