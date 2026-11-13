波兰军方已将自然生态系统修复纳入“东部盾牌”倡议框架下的东部边境防御计划。其中包括波兰与白俄罗斯边境的别洛韦日原始森林，科学家提出利用茂密森林、河流和沼泽作为重型军事装备的天然障碍，Mongabay报道。

用于防御的天然屏障

波兰于2024年启动“东部盾牌”计划。该计划 предусматривает在长达700公里的东部边境沿线建立军事防御工事网络。自然保护人士警告称，在联合国教科文组织世界遗产地内建设混凝土掩体、雷区和反坦克壕沟，可能对当地动物群造成重大损害。

波兰科学院的科学家提出了一种名为“warwilding”的替代方法：修复茂密森林、河流和沼泽，使其成为重型军事装备的物理屏障。波兰科学院生物学家米哈乌·日米霍尔斯基指出，坦克无法穿越这类地形，因此保护这些地区可以成为防御的一部分。

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资金与排水的后果

波兰武装部队发言人马雷克·彼得沙克表示，“东部盾牌”的建设与环境保护可以兼顾。据他所说，自然地形能够积极减缓进攻部队的推进。

波兰当局已为以自然为基础的防御项目预留1.2亿美元欧盟资金。同时，日米霍尔斯基表示，实际工作的推进缓慢，并且在很大程度上依赖志愿者和自然保护组织。数十年来，超过700公里的排水渠和被整治的河流，将曾经无法通行的沼泽变成了可步行穿越的干燥地区。

波兰鸟类保护协会PTOP正致力于修复当地水道，以保护地下水储量。与此同时，扩建穿过森林的2000公里道路中的部分路段，可能会削弱天然屏障。

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