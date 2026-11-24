经济学家威廉·诺德豪斯去世。他是2018年诺贝尔经济学奖得主，以将气候变化问题纳入经济分析以及研究经济增长与环境之间的关系而闻名，《自然》报道。

经济核算中的环境

诺德豪斯认为，在经济衡量中忽视环境，会就增长方向发出误导性信号。他发展了更广泛的增长评估方法，将对环境的影响纳入考量。

在与经济学家詹姆斯·托宾合著的1972年文章《增长是否过时？》中，诺德豪斯指出，当国民生产总值不考虑环境损害时，会夸大经济发展的益处。与此同时，根据他们的分析，这一指标也未能反映经济增长对家庭福祉带来的部分益处，尤其是电力和家用电器普及所带来的益处。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

创新研究

诺德豪斯出生于新墨西哥州阿尔伯克基。1963年，他在耶鲁大学获得经济学教育；1967年，他在麻省理工学院完成博士论文答辩，导师是后来的诺贝尔奖得主罗伯特·索洛。随后，诺德豪斯回到耶鲁大学，并在那里度过了余下的学术生涯。

他的博士研究提出了早期形式化的内生经济增长模型之一。这位研究者表明，创新速度取决于经济激励，而政策可以影响这些激励，包括专利制度。他还预测，研究的回报会递减：寻找新想法会随着时间推移变得更加困难。

在1996年的一项研究中，诺德豪斯分析了人类历史上不同照明来源的成本和发光效率。他计算得出，紧凑型荧光灯每单位能量产生的光量约为遥远人类祖先使用的火所产生光量的3万倍。

关注我们在