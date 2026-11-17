前阿森纳及英格兰队中场彼得·斯托里去世，享年81岁。他是由伯蒂·米执教的球队成员，该队在1970–71赛季赢得了英甲联赛冠军和英格兰足总杯。

BBC体育报道了这名足球运动员去世的消息。阿森纳在声明中表示，俱乐部对这位双冠王得主的去世深感悲痛，并向其家人和亲友表示哀悼。俱乐部还表示，将在即将举行的主场对阵多特蒙德的比赛中悼念斯托里。

在阿森纳的职业生涯

斯托里于1961年以学徒身份加入阿森纳，并于1965年在对阵莱斯特城的比赛中完成一线队首秀。职业生涯初期，他司职右后卫，后来转为中场。

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1965年至1977年间，斯托里代表阿森纳在各项赛事中出场501次，打进17球。他目前在俱乐部球员出场次数榜上排名第八。这名球员还曾19次代表英格兰队出场，但没有参加过大型国际赛事。

足球生涯的最后几年

斯托里随阿森纳两次进入联赛杯决赛，分别是在1967–68赛季和1968–69赛季。1971–72赛季，他还随俱乐部获得英格兰足总杯亚军奖牌。1977年3月，斯托里以自由球员身份加盟当时征战英乙联赛的富勒姆。他为该俱乐部出场19次，并在同年合同终止后结束了职业生涯。

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