在印度尼西亚，超过100名议会议员签署了一份请愿书，这可能为启动对副总统吉布兰·拉卡布明·拉卡的弹劾程序铺平道路。这份文件得到多个政党代表的支持，他们认为他已不再符合担任该职务的要求。

据Channel NewsAsia报道，请愿书将提交给人民代表院议长。其中一名签署人、议员穆罕默德·霍利德向路透社表示，议员就此事正式宣布立场，可能导致启动弹劾程序。

有关教育的法院裁决

吉布兰·拉卡布明·拉卡是印度尼西亚前总统佐科·维多多的儿子，佐科·维多多也被称为佐科威。在宪法法院和最高法院作出裁决后，他受到了更多关注；这些裁决涉及其教育文件不符合选举要求的问题。

最高法院在11月10日晚些时候公布的一项裁决中，责令教育部撤销吉布兰的教育等同性证书，该证书已被法院宣告无效。这位曾在国外求学的副总统，在参加2024年选举时使用该证书证明其教育水平；他与普拉博沃·苏比安托一同赢得了那次选举。

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印度尼西亚法律要求副总统候选人完成高中教育或具有同等教育水平。法院指出，未发现吉布兰持有外国文凭或证书的证据，而该文凭或证书可作为认定其教育程度等同于完整中等教育的依据。

辞职声明

这一争议发生在佐科·维多多与现任总统普拉博沃·苏比安托之间分歧加深的背景下。据该媒体报道，11月10日，吉布兰在与普拉博沃会面时表示，他打算辞职。

澳大利亚国立大学研究员萨娜·贾弗里认为，若没有总统的知情或批准，议员们将很难对吉布兰采取行动。她认为，最高权力层面长期存在的不确定性将加剧人们对印度尼西亚政治稳定的担忧。

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