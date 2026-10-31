伊朗或与其有关联的组织宣称实施的逾115次导弹和无人机袭击，损坏或摧毁了科威特及其他中东国家26处美国军事基地和其他设施内的建筑物。《快报论坛报》报道称，援引美联社的分析，这些袭击给美国装备造成了数十亿美元损失。

美联社通过多家供应商提供的卫星图像核实了损失情况，并采访了4名了解袭击后果或掌握相关直接信息的地区官员。分析认为，4月1日至6月30日期间的袭击损坏或摧毁了美国设施内数百座建筑和其他构筑物。

对早期预警系统的袭击

伊朗最初将目标集中于飞机库和用于探测袭击的系统，随后将目标范围扩大至仓库、军人住宿地点及其他基础设施。据美联社称，在2月底战争开始后的前两天，位于科威特阿里夫詹营地和巴林海军支援活动基地、用于安置美国雷达的防护结构被摧毁。

袭击还击中了沙特阿拉伯苏丹王子空军基地和约旦穆瓦法克·萨尔提空军基地的便携式雷达。据报道，约旦的一部雷达被摧毁。美联社指出，美国陆军在全球仅拥有13套此类系统，每套价值约5亿美元。卡塔尔的另一部雷达遭受严重损坏。

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科威特记录的袭击次数最多

科威特遭受的袭击最多，不过巴林、伊拉克、约旦、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的美国设施也遭到攻击。已知针对美国军人的最致命袭击，是3月1日针对科威特舒艾巴港的一次无人机攻击，造成6名军人死亡。

科威特的阿里·萨利姆空军基地至少遭到30次攻击：15座机库、数个仓库以及住宅区附近的10栋建筑受损或被毁。在比林营地，大多数机库已无法使用；一座健身房于3月被摧毁，一家军人商店于7月底遭到袭击。另一次袭击严重损坏了一座车库和一处食堂。

两名地区官员称，袭击发生后，美国从波斯湾转移了部分飞机、防空装备、通信系统及其他设备。美国中央司令部以行动安全为由，拒绝就损失规模置评。与此同时，五角大楼发言人肖恩·帕内尔表示，美国部队和基地得到了良好保护。

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