逾120名美国州和地方政府代表抵达土耳其安塔利亚，参加联合国COP31气候大会。他们属于“America Is All In”联盟，而美国联邦政府已连续第二年未向这一年度峰会派遣代表团。

该联盟执行主任克里斯·惠特表示，地区领导人的参与旨在向世界展示，尽管华盛顿持不同立场，美国的气候行动仍在继续。德国之声报道。

各州举措

这一非官方代表团主要由民主党代表、市长、州长和前官员组成。其中包括前国务卿约翰·克里、前副总统阿尔伯特·戈尔以及加利福尼亚州州长加文·纽森。他们不参加正式的气候谈判，但在会议期间举行场边会谈。

近一半美国州份、约占美国经济总量60%，已承诺按照《巴黎气候协定》减少排放。相关措施包括对可再生能源的税收激励以及其他减排政策。

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根据“America Is All In”和马里兰大学全球可持续性中心的一份报告，现行州政策、市场趋势和技术成本下降，到2035年可能使美国碳排放量较2005年水平减少46%。

州长声明

明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹表示，该州正朝着在2037年前实现无碳排放能源系统的目标迈进，早于此前设定的2040年目标。他表示，明尼苏达州还生产可持续航空燃料，发展“绿色”钢铁生产，并提高电动汽车占比。

新墨西哥州州长米歇尔·卢汉·格里沙姆表示，该州通过更严格的监管大幅减少了甲烷排放。她还提到关闭燃煤发电厂，以及扩大风能和太阳能发展。加文·纽森则表示，在中国发展太阳能和电动汽车的背景下，美国政府放弃气候政策损害了该国的竞争力。

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