由于埃塞俄比亚南部发生武装冲突，超过1.4万名埃塞俄比亚人逃往邻国肯尼亚。据阿纳多卢通讯社报道，冲突持续发生在该国南部边境地区的奥罗莫族和索马里族社群之间。

数千人安置在临时营地

肯尼亚红十字会表示，超过10,900名流离失所者被安置在边境城镇莫亚莱的六个临时营地中。另有4,000人暂住在亲属家中和接待家庭中。

自周五以来，越境人数急剧增加。当时马萨比特县专员斯坦利·卡曼德表示，在周三暴力事件开始后，已有超过2,000人抵达肯尼亚。

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缺乏水和卫生用品

肯尼亚红十字会地区分会负责人马利克·阿丹呼吁为流离失所者提供食品、饮用水、卫生用品和更多厕所，以防止腹泻疾病。

该组织已向人们发放帐篷、毛毯、睡垫和其他必需品，并向儿童和哺乳期母亲提供食品援助。地方当局承诺追加大米和豆类供应，但人道主义工作人员警告说，现有资源可能不足。

局势升级的原因是，双方就奥罗米亚管理地区展示索马里地区州旗帜发生争议。这两个地区都是埃塞俄比亚的联邦区域。周五有报道称，至少9人死亡，而人道主义官员担心死亡人数可能超过12人。冲突还扰乱了跨境贸易。

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