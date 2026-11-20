在英国，超过1600名Rockstar Games员工正在就正式承认隶属于英国独立工人工会（IWGB）的Rockstar Game Workers Union进行投票，投票将持续至11月26日。正如Fortune报道，工会承认协议草案是Rockstar管理层与员工历经四个月谈判的结果。

IWGB表示，若投票获得通过，该组织将成为英国游戏行业规模最大的获正式承认的工会。Rockstar North动画师兼工会代表内斯托尔·乌里亚特表示，承认工会将使员工拥有更多影响工作条件的机会。

围绕解雇的争议

2025年10月底，Rockstar在英国解雇了31名员工，并在加拿大解雇了另外3名员工。IWGB指责该公司阻挠工会活动。Rockstar表示，员工因泄露机密信息而被解雇，这些决定与人们加入工会或参与工会活动的权利无关。

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该争议正在格拉斯哥的劳资法庭审理，双方的结案陈词原计划于本周进行。Fortune还提到Kotaku在2018年对《荒野大镖客：救赎2》开发过程的调查：员工描述了“赶工”做法——在截止日期前长时间进行高强度工作。

GTA VI发布后的投票

此次投票在《侠盗猎车手VI》发布后进行。根据分析公司Sensor Tower的估计，该游戏首日销量约为2460万份，包括预购在内，并带来约23.6亿美元收入。Rockstar的母公司Take-Two Interactive未证实这些数据。

乌里亚特还表示，工会可以让员工在人工智能使用问题上拥有发言权。他表示，人工智能可能会通过取代开发者的创造性工作，使开发者花费多年获得的技能贬值。

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