超过25个欧洲航班成为虚假炸弹威胁目标——《塞浦路斯邮报》

在比利时布鲁塞尔，国际航空运输协会（IATA）表示，最近几天，欧洲超过25个航班成为虚假炸弹信息的目标。这导致飞机改降、战斗机紧急升空，并造成数千名乘客延误。据《塞浦路斯邮报》报道，IATA呼吁各国政府、机场和航空公司加强协调。

机场之外的威胁

IATA运营、安全与安保高级副总裁尼克·卡林表示，传统的乘客、行李和货物检查已不再足够。他列举的航空网络风险包括未经授权的无人机、网络攻击以及对全球导航卫星系统的干扰。

卡林表示，近期大多数虚假威胁并非直接发给航空公司，而是发给机场和地面服务机构。因此，拥有评估威胁具体性和可信度程序的承运商，并不总是最先收到此类信息。IATA坚持要求持续共享威胁信息、协调决策，并在中断后安全恢复运营。

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无人机与事件应对

根据IATA公布的数据，从2025年1月至2026年10月，北约空域记录了超过200起无人机入侵事件。这些事件影响了该联盟30个欧洲成员国中的至少21个。欧盟委员会于2026年2月提出一项行动计划，以应对针对机场、港口和其他关键基础设施的无人机威胁。

卡林还提到此前的事件：2018年12月，有关无人机的报告导致伦敦盖特威克机场一条跑道关闭，影响约1,000个航班和超过14万名乘客。2024年，GNSS干扰迫使芬兰航空暂停飞往爱沙尼亚塔尔图的航班；2025年9月，对一家值机系统供应商的网络攻击扰乱了包括布鲁塞尔在内的数个欧洲机场的运营。

该协会呼吁采取基于风险评估的方法，而不是在每次事件后自动收紧要求。IATA认为，航空公司应参与影响其运营的决策，而改降、航班取消和乘客延误造成的成本应得到更公平的分摊。

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