在澳大利亚，超过27%的18至24岁男性表示，为推动某一特定事业，“极端措施”有时可能是正当的，其中包括暴力。第二次麦金农指数调查得出了这一结果，调查共有超过4000人参与，ABC News Australia报道。

该研究由非营利组织McKinnon牵头，Roy Morgan公司于6月和7月开展了调查。总体而言，大约十分之一的受访者认为极端措施有时可能是正当的，而超过四分之三的澳大利亚人不同意这一观点。

年轻男性对民主的支持

18至24岁男性对民主的支持也有所下降：该群体中54%的受访者称，民主优于任何其他治理制度。认为人们可以自由表达政治观点的人数比例下降了23个百分点，降至约50%。

McKinnon代理主席、维多利亚州前副州长约翰·思韦茨指出，认为在某些情况下暴力可以被正当化的人仍是少数，但其比例正在上升。他表示，尤其重要的是让年轻男性更好地理解民主的意义以及被倾听的机会。

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对政治人物的信任下降

与前一年相比，该研究还记录到对政治人物和政府机构的信任下降。近四分之三的受访者认为，该国比12个月前更加分裂。不到一半的受访者相信，政治制度让像他们这样的人有机会发出自己的声音。

对联邦政府信任度低最常被提及的原因是未兑现的承诺、政治人物不诚实，以及他们脱离民众。在内陆地区，对民主的不满接近39%，而全国平均水平约为30%。

对机构的信任仍在

与此同时，对公共服务体系和民主机构的信任大多保持不变或有所上升。近一半澳大利亚人信任联邦公共服务体系。澳大利亚选举委员会的信任度最高，超过70%；其次是监管机构和咨询机构，为57%；法院为55%。

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