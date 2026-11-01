Der Spiegel：也门西部战事致逾30万人逃离家园

在也门西部，超过30万人因伊朗支持的胡塞武装与沙特阿拉伯支持的政府军之间战事再度爆发而被迫离开家园。《明镜周刊》报道称，消息援引联合国。根据国际移民组织的数据，几乎所有流离失所者都在过去两个月内逃离了自己的居住地。

人们迫切需要保护、食物、清洁饮用水和医疗援助。在经历四年的相对平静后，胡塞武装与政府军之间的对抗于7月再次加剧。9月，胡塞武装在该国西部发动新一轮攻势，此后沙特阿拉伯多次打击其阵地。

塔伊兹之围

塔伊兹市的情况尤为困难。据当地居民称，该市目前已被胡塞武装完全包围。人权观察报告称，燃料、食物、水、药品和烹饪用燃气严重短缺。人权观察也门问题专家尼库·贾法尔尼亚表示，胡塞武装必须立即允许食品、燃料、药品和水运入，并允许运送人道主义援助。

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自2015年以来，塔伊兹曾被胡塞武装围困数年。2024年部分进出道路开放后，该市又因新一轮攻势再次陷入包围。

水资源短缺和疾病风险

世界卫生组织警告称，存在传染病暴发的风险。根据其数据，塔伊兹省属于也门霍乱疫情受影响最严重的地区之一，并且拥有该国最多的流离失所者，占约12.6万人。

联合国人道主义事务协调厅也对该市供水表示担忧。许多居民依赖罐车运送的饮用水，但柴油正变得短缺。最近几周，供水产量减少了一半，而配送水的价格上涨了两倍。部分医疗物资已抵达塔伊兹，但其他物资因通行受限仍存放在亚丁的仓库中。

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