自8月初以来，由于也门战事升级，超过33.3万人被迫离开家园，其中仅过去一周就有超过2.4万人。联合国人道主义事务协调厅表示，据阿纳多卢通讯社报道。

据OCHA称，平民正遭受暴力后果：战事破坏医疗设施，迫使家庭离开住所，并阻碍人道主义组织开展工作。流离失所者最多的地区是塔伊兹省，人数超过14万。

平民伤亡

联合国人权事务高级专员办事处确认，自8月初以来已有289名平民伤亡：72人死亡，另有217人受伤。儿童占遇难者的一半，妇女和儿童合计占伤亡总人数的近三分之二。

世界卫生组织表示，11月1日，一枚弹道导弹摧毁了拉赫季省的阿尔-萨基亚医疗中心。3名医务人员死亡，另有4人受伤。四天后，塔伊兹市两家医疗机构受损，危及约1.2万人获得挽救生命的医疗服务。

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据世卫组织称，自局势升级以来，已有28家医疗机构和7辆救护车受损或被毁。另有13名医务人员死亡或受伤。

人道准入受限

塔伊兹市内的通行仍然受到限制。当地政府表示，周三仅允许一小批货物进入该市——约400袋小麦粉。通行路线限制扰乱了商业运输，导致商品短缺和市场不稳定；据报道，当地银行还限制个人提取现金。

尽管困难重重，人道主义伙伴已向超过25.5万名流离失所者提供援助，其中大多数为妇女和儿童。周二，人道主义组织向塔伊兹和亚丁超过6200人提供了饮用水和储水容器，并向医院运送了11卡车紧急医疗物资。

OCHA呼吁保护平民，并确保也门全境、包括塔伊兹在内的安全、持续和不受阻碍的人道准入。

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