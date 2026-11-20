据联合国新闻援引被占领巴勒斯坦领土人道主义国家工作组的消息，在巴勒斯坦被占领的约旦河西岸，本轮橄榄收获季期间发生了400多起以色列定居者袭击事件，造成人员受伤或财产损失。这是历个此前收获季中此类事件数量最多的一次。

树木和收成受损

该工作组称，自9月以来，已有4000多棵树木和树苗受损。超过2.5万公斤农产品也遭到损坏或被盗。该人道主义工作组由联合国机构、国际和巴勒斯坦非政府组织的负责人组成。

该工作组表示，暴力事件还蔓延至A区和B区；根据1995年《奥斯陆II协议》，这两个区域分别由巴勒斯坦民族权力机构完全或部分控制。此前，这些区域的巴勒斯坦人较少遭遇此类袭击。团结活动人士、记者和外交官也成为袭击目标。

土地准入限制

2026年前九个月，以色列当局拔除或以其他方式损坏了1万多棵属于巴勒斯坦人的树木和树苗，其中大多数为橄榄树。该工作组称，在以色列定居点附近以及约旦河西岸隔离墙以外，以色列部队不允许所有者未经事先许可进入其果园。

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即使获得批准进入，农民的工作时间也过少，而相关安排还可能伴随着取消、拒绝入境、驱逐或袭击。由于无法到达树木，部分收成损失了。

橄榄产业的重要性

约旦河西岸约有8万至10万户巴勒斯坦家庭依赖橄榄种植和橄榄油生产。该产业约占农业国内生产总值的15%，而收获活动具有社会和文化意义。

该人道主义工作组呼吁以色列当局停止对巴勒斯坦人及其生计的袭击，确保农民能够自由、安全、充分且可靠地进入土地，并追究责任人的责任。

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