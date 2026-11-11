到本世纪末，海平面上升可能淹没超过42%的陆生脊椎动物的部分适宜栖息地。一项全球研究作出了这一预测，Mongabay对此进行了报道。

科学家分析了34,120种两栖动物、爬行动物、鸟类和哺乳动物的适宜栖息地地图——约占这些类群所有已知物种的90%。他们将其与政府间气候变化专门委员会五种气候情景下的海平面上升预测进行了比对，这些情景涵盖从低排放到高排放。

数千个物种面临栖息地丧失风险

根据不同情景，到2100年，14,325至15,324个被研究物种可能因沿海地区被淹没而面临栖息地丧失。同时，其中只有5.9%在国际自然保护联盟红色名录中被认定为受气候变化威胁的物种。

研究人员估计，影响可能波及多达63%的鸟类、52%的哺乳动物、36%的爬行动物和24%的两栖动物。爬行动物、分布范围有限的物种以及已面临灭绝威胁的物种被认为尤其脆弱。总体而言，爬行动物可能失去的栖息地比例几乎是鸟类或哺乳动物的两倍。

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在高排放情景下，栖息地损失超过10%的物种数量可能从2050年的18种增至2100年的109种。其中超过一半将是爬行动物。包括卡塔利娜鬣蜥、restinga蛙和巴西蚓蜥Amphisbaena littoralis在内的三个物种，可能失去全球可用栖息地的一半以上。

亚马孙三角洲和东南亚面临最大风险

预计陆生脊椎动物栖息地损失最严重的地区将出现在亚马孙三角洲，尤其是由于该地区具有很高的生物多样性。到2050年，当地可能有超过10万公顷的洪泛林和沿海湿地被淹没。中美洲和东南非洲的海岸也被列为高风险地区。

东南亚尤其令人担忧：在马来半岛、婆罗洲和苏门答腊，面临被淹没威胁的地区所维持的濒危物种数量几乎是世界其他地区的三倍。研究作者确定了可能免受淹没、并有助于动物适应的避难区域。然而，96%的这类区域位于现有保护区之外。

作者指出，他们的估计较为保守，因为研究没有考虑风暴潮、飓风、盐雾和栖息地退化的加剧。该分析也仅涉及物种分布范围的陆地区域，未涵盖海洋和潮间带生态系统。

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