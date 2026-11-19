在美国，80多名知名技术研究人员、高管和学者签署了一份声明，在Anthropic首次公开募股前称该公司鲁莽。该文件的作者对人工智能日益具备创造自身新版本的能力表示担忧。

签署者的指控

据The National报道，该声明的签署者称，Anthropic警告权力集中以及人类失去对递归自我改进型人工智能控制的风险，但同时又寻求成为首家创建这类系统的公司。

批评者还表示，该公司近年来削弱了自身的安全承诺，并游说出台对其有利的监管措施。签署者包括图灵奖得主朱迪亚·珀尔、Future of Life Institute联合创始人马克斯·泰格马克以及Centre for Humane Technology主席特里斯坦·哈里斯。

马克斯·泰格马克的声明

泰格马克表示，Anthropic的高管公开警告不受控制的系统；据他们所说，这些系统可能在十年内导致人类灭绝。与此同时，这位物理学家称，该公司正在加速开发这类人工智能，并将其作为竞争优势向潜在投资者推介。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

他敦促考虑投资Anthropic首次公开募股的人，在拿亲人的生命冒险之前三思。Anthropic未立即回应该媒体的置评请求。

纳斯达克首秀

Anthropic成立于2021年，此前在业内人士看来是一家更注重谨慎、规则和人工智能安全的公司。该公司还在继续与白宫进行法律纠纷，起因是白宫要求取消对美国国防部所使用模型的部分限制。

据媒体报道，该公司将于周四在纳斯达克上市，发行价为每股70至78美元。其股票代码预计为ANT。

关注我们在