美国记录到超过9.7万条Outlook故障报告——Cyprus Mail

美国数千名用户报告称，Outlook、Microsoft 365和Teams服务出现故障。据《塞浦路斯邮报》报道，故障还影响了OpenAI和Anthropic人工智能服务所使用的连接器。

数万条报告

根据来自不同来源的报告追踪故障的服务Downdetector显示，截至美国东部时间14时07分，已收到超过9.7万条关于Outlook问题的报告。实际受到该问题影响的用户数量可能有所不同。

Downdetector还记录了超过3.8万条关于Microsoft 365使用困难的报告，以及约4500条关于难以访问Teams的报告。

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微软的行动

微软表示，正积极努力减轻故障造成的影响。该公司暂停了所有部署，将额外流量从受影响的基础设施转移，并重启服务器以使其恢复运行。

此前，微软曾表示已为北美用户解决Teams故障。随后，该公司指出，该问题也可能影响其他地区与Microsoft 365的连接。

对OpenAI和Anthropic的影响

OpenAI表示，正在调查Microsoft连接器的问题：新连接可能无法运行，工具也可能无法按预期工作。Anthropic表示，其发现一家外部供应商存在问题，影响了其Microsoft 365连接器。

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