韩国30至49岁男性逾半数患有肥胖症——《韩国先驱报》

在韩国，超过一半的30至49岁男性被归类为肥胖人群。30至39岁男性中的这一比例为52.1%，40至49岁男性中为53.1%，《韩国先驱报》报道称，消息援引政府分析。

男性与女性之间的差异

该分析基于2025年社区健康调查数据。总体而言，42.5%的男性和22.9%的女性被归类为肥胖人群。男性的这一比例在40岁后下降，而女性的比例大体随年龄增长而上升：从20至29岁人群的16.4%升至70岁及以上人群的27.4%。

2025年，全国城市、郡和区的肥胖率中位数达到35.4%，比2016年高出7.5个百分点。韩国疾病管理厅开展的年度调查覆盖约23万名19岁及以上成年人。参与者在面对面访谈中报告身高和体重数据，分析中将体重指数为25或以上界定为肥胖。

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睡眠与身体活动

分析显示，不进行力量训练的人患肥胖症的可能性是进行力量训练者的1.3倍。与睡眠7至8小时相比，睡眠6小时或更短与高出1.2倍的肥胖可能性相关。

不吃早餐、不以步行为身体活动以及饮酒，也与约高出1.1倍的肥胖可能性相关。计算中考虑了其他因素。

在大城市和省份中，蔚山、全罗南道和江原道的肥胖率最高，世宗市、大田和首尔最低。在肥胖率最高的10个地区，高血压和糖尿病的诊断更为常见，风险性饮酒水平也高于肥胖率最低的10个地区。

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