国际能源署在《World Energy Outlook 2026》报告中表示，全球建筑制冷需求首次超过供暖需求。根据阿纳多卢通讯社的报道，该机构将气温上升和家庭收入增长列为原因之一。

2035年前的预测

根据国际能源署的既定政策情景，到2035年，全球用于制冷的电力消费将增加1700太瓦时。这一预测已考虑到全球平均气温的逐步上升。

该机构警告称，更频繁、更强烈和持续时间更长的热浪可能显著推高这一数值。在这种情况下，到2035年，用于制冷的电力消费增量可能达到约2400太瓦时，比既定政策情景下的预测高约40%。

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对电网的压力

在中国以外，新兴市场和发展中经济体中85%的家庭面临高温。同时，这类家庭中拥有空调的不足五分之一。国际能源署表示，更高的收入使空调对家庭而言更加负担得起，尤其是在这些国家。

额外需求将加大电网压力，尤其是在用电高峰时段，届时许多家庭将同时需要制冷。国际能源署指出，自2019年以来，全球电力需求平均每年增长3.3%，而总能源需求增长1.5%。

为满足新增需求并在未来十年接入新的能源来源，全球将至少需要2500万公里的新输电线路。另有1500万公里现有输电和配电网络需要升级或更换。

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