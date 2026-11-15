日本千叶县的里夫斯麂（又称kyon）估计数量增长了七倍多，从2006财年的13,264只增至2024年的94,093只。这种入侵性鹿类会破坏农作物，并向邻近地区扩散，《日本时报》报道。

动物向北扩散

里夫斯麂在20世纪60年代至80年代间开始在千叶县东南部扩散。人们认为，这些动物是从胜浦一家现已停业的私人旅游公园逃出的。温和的气候、丰富的植被、缺乏捕食者以及高繁殖率推动了种群增长：雌性最早在六个月大时即可怀孕，并可全年繁殖。

到2025财年，kyon已扩散至18个市町村，年度农作物损失估计为400万至900万日元。它们还曾在千叶县柏市以及相邻的茨城县被发现；茨城县于2017年记录到第一只该动物。5月，茨城县古河市捕获了第一只kyon——一只雄性。

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陷阱、摄像机与根除尝试

千叶县一项新的五年种群控制计划于4月生效。各市町村应在kyon已经定居的地区更积极地设置陷阱，而县政府则聚焦分布范围边缘，以防止其继续向北扩散。大多数动物通过笼式陷阱捕获，县政府补贴部分相关费用。

东京农工大学的研究人员正利用红外相机和录音设备追踪kyon。摄像机只能在有限区域内记录动物，而其特有的高亢叫声在远得多的距离外也能听到。该团队还在开发一套人工智能系统，用于自动区分kyon的声音与狐狸和猫头鹰的叫声。

在伊豆大岛，另一种群于1970年动物从动物园逃出后形成，当局计划在2026年至2028年开展密集捕捉。2025年底，当地种群估计为12,707只，尽管此前曾达到约2万只。

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