在科威特受伤的美国少校向五角大楼提出申诉 — Der Spiegel

美国陆军少校斯蒂芬·拉姆斯博顿在科威特遭伊朗空袭时受伤，已向美国国防部提出正式申诉。他称，五角大楼在3月1日袭击发生前忽视了有关军人保护不足的警告，该袭击造成6名美国军人死亡。

据《明镜》报道，CNN援引了这名军人的申诉，该申诉于上周提交给美国众议院和参议院军事委员会。

针对军人保护的申诉

拉姆斯博顿在接受CBS采访时称，这起事件是军队、指挥部门以及他本人在战术上的失败。据他称，他与战友工作的科威特行动中心保护不足。

这名军人还表示，他曾多次向上级提出防范空袭的问题，但得到的答复是没有理由担忧。CNN称，这座建筑周围设有混凝土屏障，可以防范装有炸弹的汽车，但无法防范无人机和导弹。袭击发生得十分突然，来不及撤离军人。

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拉姆斯博顿称，订购的反无人机系统始终未能运抵现场。据他称，袭击期间，现场也没有医生或医疗点。

五角大楼和参议院的回应

袭击发生后，五角大楼代表表示，该设施已得到加固和保护。美国国防部长皮特·赫格塞思3月表示，美国拥有强大的防空系统，同时承认一枚弹药突破了防御。

民主党参议员理查德·布卢门撒尔表示，计划邀请赫格塞思参加闭门会议，讨论该设施的安全措施。据该刊物称，包括拉姆斯博顿在内的数十人受伤。

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