美国共和党在中期选举中遭遇重大失败后，2028年总统提名的潜在竞逐者范围正在扩大。据《日本时报》报道，此前被视为总统唐纳德·特朗普可能继任者的副总统J.D.万斯正面临压力：他既要维持MAGA运动的支持，又要与支持率约为37%的总统保持距离。

共和党战略家布赖恩·达林表示，万斯进入中期选举时是毫无争议的热门人选，但如今提名之争已变得开放。在共和党失去众议院和参议院多数席位后，万斯将该党的失败与伊朗战争联系起来。特朗普公开批评这位副总统没有表示发动战争的决定是正确的，不过他否认了两人之间存在冲突的报道。

万斯的潜在竞争对手

国务卿马尔科·鲁比奥日益被列为万斯的潜在对手。在特朗普访问亚洲期间，鲁比奥受命就美国一波技术故障说明政府的回应。共和党战略家马克·韦弗称鲁比奥是特朗普政府中最耀眼的人物。

特朗普表示，万斯和鲁比奥都很受欢迎，但并未排除未来几个月出现意外的可能性。他还强调，距离选举还有两年多时间，而按他的说法，在特朗普政治中这是一段很长的时间。

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其他提名竞争者

选举后，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯指出，尽管民主党人在美国南部获胜，他所在的州仍保持了共和党的地位。该报称，关于他是否可能参加总统竞选，尚未作出最终决定。

得克萨斯州参议员特德·克鲁兹也谈到了总统抱负，他呼吁该党放弃政府的关税政策，回归自由市场原则。党内官员和捐助者提到的其他潜在候选人包括阿肯色州州长莎拉·哈克比·桑德斯、参议员乔希·霍利、汤姆·科顿和戴夫·麦考密克，以及前弗吉尼亚州州长格伦·杨金。

据接近万斯的消息人士称，他的顾问仍预计他将竞选总统，而据他们所说，作出决定的时间没有变化，定在明年春天。与此同时，另一名消息人士称，万斯尚未就总统竞选作出决定。副总统本人公开表示，关于战争的决定由总统作出，而他的职责是支持国家元首。

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