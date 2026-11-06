波兰比亚韦斯托克雅盖隆尼亚在保加利亚索非亚以0:1负于列夫斯基，波兹南莱赫则在葡萄牙里斯本以1:3不敌本菲卡。这些结果影响了波兰在欧足联国家俱乐部排名中的位置：与捷克的差距为0.6分，Interia Sport报道。

雅盖隆尼亚在索非亚失利

据该媒体报道，在阿德里安·谢梅涅茨的带领下，这支球队在保加利亚首都的比赛中表现相当不错。不过，对手利用角球传中破门，这粒进球帮助列夫斯基以微弱优势获胜。

莱赫在里斯本客场对阵本菲卡的比赛中失利。尼尔斯·弗雷德里克森的球队以1:3告负，而这家葡萄牙俱乐部在此役之前尚未在本赛季欧联杯中输球。

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欧足联排名形势

在这些比赛后，波兰俱乐部未能为其欧足联排名积分增添分数。捷克在上一轮后与波兰积分相同，如今已经领先：捷克以46.325分排名第11位，波兰则以45.725分位列第12位。

希腊以47.612分位居第10位。根据Interia Sport的数据，正是这一名次可直接获得欧冠资格。排在波兰之后的是积41.012分的挪威和积40.806分的丹麦。

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