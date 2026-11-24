对月球背面古老岩石的分析表明，小行星撞击并未集中在一个短暂的灾难性时期。相反，其发生频率在数十亿年间逐渐下降，ScienceDaily报道。

跨越逾30亿年的撞击记录

科学家研究了月球岩石的小碎片，寻找古代撞击留下的痕迹。他们识别出大约发生在43.3亿年前至11.3亿年前的撞击事件。这一时间跨度涵盖了小行星撞击月球历史中超过30亿年的时期。

研究结果不支持存在一个相对短暂、轰击异常强烈阶段的观点。相反，数据表明这是一个长期过程，撞击次数在其中逐渐减少。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

为何月球背面至关重要

研究共同作者、科廷大学地球与行星科学学院及约翰·德莱特中心的弗雷德·茹尔丹指出，月球保存了地球因侵蚀、板块构造、火山活动及其他过程而失去的地质记录。

来自月球背面的样本首次使人们能够比较这颗卫星的两个不同区域。研究人员估计，该区域较少受到后期地质事件的影响，因此更好地保存了早期撞击的痕迹。这些材料由中国嫦娥六号任务带回，该任务是首个将月球背面样本带回地球的任务。

月球撞击历史或可帮助研究人员更好地理解地球在其发展早期受到影响的事件，因为这两个天体拥有共同的历史。该研究由中国科学院广州地球化学研究所深地过程与资源国家重点实验室牵头，成果发表于《Science Advances》期刊；作者采用了撞击熔体的氩-氩定年法。

关注我们在