据澳大利亚广播公司新闻报道，新客运渡轮Spirit of Tasmania IV比计划晚约四小时抵达澳大利亚吉朗。该船于前一晚从德文波特出发，在拖船陪同下于约10:00驶入港口。

延误与拖船护航

该渡轮原定于6:00停靠吉朗。一名乘客表示，乘客起初被告知抵达时间推迟至约8:00；几分钟后，船长宣布该船驶入港湾将延误至约10:30。

根据海上交通追踪服务的数据，Spirit of Tasmania IV在进入菲利普港湾之前，于朗斯代尔角附近进行了数次异常机动，随后又在海湾内进行了数次转向。拖船护送该船前往码头。澳大利亚广播公司已向渡轮运营商TT-Line寻求评论。

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对另一艘渡轮事故的调查

与此同时，澳大利亚运输安全局正在调查该公司另一艘新渡轮Spirit of Tasmania V发生的一起独立的操舵系统事故。事故发生于10月26日，当时该船正在菲利普港湾的亨利角附近进行试航。

当时船上有94名船员、20名乘客和货运卡车。该局表示，在向右转弯时，自动驾驶仪反应缓慢，导致船舶的转弯幅度大于预期。调整设置后，转弯速度加快，而自动驾驶仪无法停止转弯。

随后控制切换为手动模式，但渡轮短暂越过了航道的南部和北部边界。船员在Wilson Spit航道内停船，之后该船继续航行。调查将确定事故是否由技术故障或人为因素造成；最终报告预计将于明年第二季度发布。

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