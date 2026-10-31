在澳大利亚，新渡轮Spirit of Tasmania IV和Spirit of Tasmania V计划于今晚启程，穿越巴斯海峡进行首次正式客运航行。这些以塔斯马尼亚岛德文波特为母港的船只，将取代自2002年以来一直运营该航线的Spirit of Tasmania I和II。

据澳大利亚广播公司新闻报道，新渡轮比此前的船只可多搭载400名乘客，并拥有多60%的车辆停放空间。与旧渡轮相比，它们为旅行拖车和房车提供了三倍的空间。船上还配备了18间可携带宠物出行的客舱。

九年的延误

渡轮更换计划于2017年宣布：当时的塔斯马尼亚州政府计划在2021年让新船投入运营。2018年，国有运营商TT-Line与德国造船厂FSG签署合同，以7.14亿美元建造两艘渡轮，但该协议于2020年初因该公司的财务问题而被取消。

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随后，TT-Line与芬兰Rauma Marine Constructions签署了一份备忘录，以8.5亿美元建造这些船只。政府曾试图寻找澳大利亚制造商，但相关工作组未能取得结果，因此九个月后又回到了与芬兰船厂的安排。失去最初的生产档期再次推迟了交付时间。在全球通胀危机期间，TT-Line还向RMC额外支付了8100万美元，以完成建造。

泊位成本上升

另一个问题是，在德文波特建设供新船使用的更大泊位和码头。最初计划以9000万美元在2024年8月完成工程。该年6月，TT-Line表示预算已升至3.75亿美元，设施预计要到2027年2月才能完工，尽管当时建设尚未开始。

此后，为确保首次航行，工程进度被加快，但码头和泊位的成本升至4.93亿美元。这些渡轮将比原计划晚五年开始运营，支出比最初商业计划的预测高出7亿美元。预计TT-Line的债务将在本财年达到11亿美元的峰值，公司至少到2052年仍将负债。

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