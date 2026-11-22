美国洛杉矶港表示，8月拦截了1.2亿次针对其网络的攻击尝试。在针对关键基础设施、利用人工智能实施的攻击不断增加的背景下，美国港口正记录到大量网络威胁，The Hill报道。

针对科珀斯克里斯蒂港系统的攻击

得克萨斯州科珀斯克里斯蒂港称，该港承担美国最大规模的石油出口，每天面临数百次甚至数千次攻击尝试。该港首席执行官肯特·布里顿向《金融时报》表示，来自他所称的已知恶意行为者所属国家和组织的活动有所增加；据他所说，他们正在寻找显著目标。

攻击者试图在港口的计算机系统中寻找漏洞。他们还冒充管理人员向员工发送网络钓鱼信息，以获取系统访问权限。布里顿指出，使用人工智能可能会令网络防御变得更加复杂。

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洛杉矶的网络保护

彭博社称，洛杉矶港拦截的攻击尝试包括利用网络漏洞、窃取凭证以及传播恶意软件。港口执行董事吉恩·塞罗卡强调，攻击者只需成功一次。

塞罗卡表示，近年来港口的网络安全团队已经扩大，并建立了七层数字防御体系。美国司法部和国土安全部也启动了一个打击网络犯罪中心，汇集了30多个联邦机构以及数百个州和地方层面的合作伙伴。司法部表示，该中心将协助初步处理受害者投诉、追踪对犯罪负责的网络，并提供技术支持。

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