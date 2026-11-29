美国路易斯安那州南路易斯安那港已恢复审议一项最高4亿美元债券的发行程序，该债券将用于现代制铁和浦项制铁价值58亿美元钢铁项目的港口基础设施。两家公司计划于2029年开始运营配备电弧炉的工厂。

诉讼后的听证会

据《韩国先驱报》报道，港口委员会将举行特别会议和公开听证会，讨论可能发行最高4亿美元债券，用于建设现代-浦项路易斯安那钢铁公司的港口设施。

听证会最初定于11月17日举行。居民和环保组织提起诉讼，称港口管理部门未能妥善告知公众有关债券发行的信息。路易斯安那州法院于11月16日暂时叫停该程序，但次日以诉讼为时过早为由驳回案件，因为委员会尚未作出最终决定。此后，港口管理部门重新安排了听证会。

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融资与原材料供应

这4亿美元的港口融资是路易斯安那州债券委员会于9月批准的最高9亿美元债券方案的一部分。其余5亿美元计划用于该工厂的生产设施。

资金将用于建设泊位、货运码头和输送系统，以卸载并将铁矿石运往该企业。据路易斯安那州经济发展部门称，工厂投产后计划每年进口约360万吨铁矿石，其中包括来自巴西的铁矿石，用于生产直接还原铁。电弧炉所需的废钢计划在美国采购。

在达到满负荷后，该企业预计每年生产270万吨钢材，其中包括180万吨汽车板材和90万吨通用板材。据现代制铁称，已有买家订购140万吨汽车板材，其中包括美国的现代汽车和起亚工厂以及浦项制铁。

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