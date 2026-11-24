截至2025年底，希腊四家最大银行的航运贷款组合总额增长37%，从约180亿美元增至236亿美元。它们在全球航运融资市场的份额从6.1%升至7.8%，《塞浦路斯邮报》报道，并援引了2026年7月发布的Petrofin Research研究报告。

银行在全球排名中的位置

在希腊银行中，National Bank of Greece拥有最大的航运贷款组合，为64.8亿美元。Eurobank为62亿美元，Piraeus Bank为60.7亿美元，Alpha Bank为46亿美元。在全球行业贷款机构排名中，National Bank of Greece位列第20，Eurobank位列第21，Piraeus Bank位列第22，Alpha Bank位列第29。

据该报报道，这一增长是从事航运融资的欧洲金融机构中按百分比计算最大的。银行也在寻求利用2008年金融危机后部分国际贷款机构退出这一领域所带来的机会。

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船队更新需求

Alpha Bank在2026年前九个月的报告中显示，其航运贷款组合为54亿欧元。其中，油轮占此类融资的47%，散货船占33%，液化天然气运输船占13%，集装箱船占7%。

银行高管估计，希腊船东未来三年订购新船的金额约为550亿美元。贷款扩张与船队更新以及对低排放船舶的需求有关。

与此同时，S&P Global Ratings于2026年10月1日警告称，希腊银行的企业贷款存在集中度风险。航运、旅游和能源占其商业贷款的45%，而该机构分析的欧洲银行中这一比例为17%。S&P描述了严重压力情景，但指出这些并非其基准预测。

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