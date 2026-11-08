在葡萄牙吉马良斯，FC Porto在葡萄牙联赛客场以2比1战胜吉马良斯维多利亚。波兰后卫扬·贝德纳雷克在客队首发出场，但在第66分钟因皮球击中头部而离场。

据Interia Sport报道，波尔图医疗团队决定不冒险，换下了这名后卫。他离场时，弗朗切斯科·法里奥利的球队以1比0领先。

赛恩斯在中场休息前进球

另一名波兰后卫雅库布·基维奥尔也在波尔图首发出场。奥斯卡·彼图舍夫斯基留在替补席上，没有登场。与彼图舍夫斯基竞争阵容位置的西班牙人博尔哈·赛恩斯在第38分钟首开纪录。

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贝德纳雷克被换下十分钟后，主队扳平比分。阿兰津纽在禁区边缘起脚射门，皮球越过门将迪奥戈·科斯塔的手飞入球门。

比赛末段的制胜球

在贝德纳雷克的事件发生后，两队均获准进行第六次换人。为波尔图打入制胜球的是替补登场的20岁葡萄牙球员费尔南德斯。他从右路突破，并以一记准确的挑射打入横梁下方，锁定最终比分。

这是波尔图在十场联赛中的第十场胜利。球队的净胜球为25比4，领先排名第二的本菲卡五分。

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