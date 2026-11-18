葡萄牙国家队在威尔士卡迪夫举行的欧国联比赛中以3比2击败威尔士。第70分钟，替补登场的卡洛斯·福布斯打入制胜球。正如《卫报》报道，这是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多退役后葡萄牙队取得的首场胜利。

半场前双方互有进球

葡萄牙在第11分钟首开纪录：布鲁诺·费尔南德斯在禁区外将球射入球门上角。两分钟后，大卫·布鲁克斯接鲁宾·科尔威尔的传球，用左脚扳平比分。

第40分钟，威尔士凭借索尔巴·托马斯的进球取得领先，他完成了一次团队进攻。然而，主队的领先优势只维持了三分钟：佩德罗·内托接弗朗西斯科·特林康的传中破门，在半场结束前扳平比分。

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福布斯的制胜球

下半场，葡萄牙派上若昂·菲利克斯和身穿7号球衣的福布斯。第70分钟，福布斯在本·卡班戈解围失误后得球，抢在本·戴维斯之前，用左脚低射破门。

内托被罚下后，葡萄牙在少一人的情况下完成比赛：他在1分59秒内领到两张黄牌。威尔士的射正次数更多，为8次，而葡萄牙为6次；威尔士还获得6个角球，葡萄牙则有1个。威尔士国家队在欧国联小组赛阶段排名最后。

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