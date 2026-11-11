由于预计“查尔斯”风暴来袭，葡萄牙将于周三关闭学校以及所有非关键必要机构。该国南部已发布最高级别恶劣天气预警：预计将出现最高每小时140公里的强风、强降雨，以及沿海地区可能发生的洪涝。

内政部长路易斯·内维斯呼吁所有有条件的人留在家中。总理路易斯·蒙特内格罗在民防部门会议后也呼吁民众不要低估与该风暴有关的危险，《明镜周刊》报道。

里斯本的限制措施

葡萄牙其他地区将实施第二高级别恶劣天气预警。出于安全考虑，国际科技会议Web Summit的组织方取消了原定于周三在里斯本举行的所有活动。

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里斯本市政府已预防性关闭所有公路隧道，并关闭公园和博物馆。机场运营商ANA警告称，周三可能出现航班取消。

风暴正向该国大陆地区移动

根据气象部门的预报，该风暴原定于周二晚间经过非洲西北海岸附近的马德拉岛，并于周三早晨抵达葡萄牙大陆地区。

今年年初，葡萄牙在四周内遭遇了七场风暴，据当局数据，至少造成七人死亡。2月中旬，科英布拉附近蒙德古河上的一座大坝决堤后，里斯本与波尔图之间A1高速公路的一段路段部分坍塌。当时没有人员死亡或受伤。

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