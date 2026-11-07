金州勇士队中锋克里斯塔普斯·波尔津吉斯表示，他将暂别篮球，以优先考虑自己的健康问题。Channel NewsAsia报道。

这位31岁的拉脱维亚篮球运动员在社交媒体上写道，本赛季他的身体反应与他预期不符。波尔津吉斯表示，他感觉良好，但目前还未准备好以自己期望的水平出战。

缺席球队

勇士此前表示，波尔津吉斯因未公开的健康问题将无限期缺阵。10月21日，俱乐部还表示，这名篮球运动员近期不会随队。

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波尔津吉斯缺席了训练营和季前备战的开始阶段，本赛季至今尚未参加任何一场比赛。他指出，自己将与俱乐部合作，寻求一个合理的解决方案。

合同与健康状况

这名中锋在2月通过交易加盟金州勇士，并在夏天与球队签下一份为期两年、价值4000万美元的续约合同。周三，ESPN报道称，在球员缺席球队期间，金州勇士扣留了其款项。

去年，波尔津吉斯透露，他被诊断患有体位性直立性心动过速综合征。上个赛季，他场均得到16.7分、5.2个篮板和2.5次助攻。2024年，他帮助波士顿凯尔特人夺得NBA总冠军。

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