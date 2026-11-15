据称，在加沙地带，哈马斯通过威胁叫停了联合国开发计划署为居住在帐篷中的家庭安装住房模块的项目。一名负责加沙事务的匿名巴勒斯坦民族权力机构官员向阿拉伯语媒体Jusoor News International透露了此事，据《耶路撒冷邮报》报道。

该消息人士称，联合国开发计划署被迫放弃了在冬季来临前提供更好住所的计划，而加沙的冬季已经寒冷多雨。

对部委员工的威胁

该官员称，2026年初，开发计划署启动了安装Relief Housing Units（救济住房模块）的项目，供流离失所者使用。巴勒斯坦民族权力机构公共工程和住房部参与了该倡议的实施：其员工开展调查并与当地居民协调工作。

他声称，哈马斯代表威胁称，如果该部员工继续与开发计划署合作，就将对他们实施暴力。该官员还表示，该组织可能认为此类模块会威胁其对加沙居民的影响力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

住房模块包括什么

根据联合国难民署的培训材料，这类模块配有轻型钢框架、屋顶、墙板、门窗、地面覆盖层、太阳能发电装置和固定系统。在没有维护的情况下，它们可使用约18个月；定期维护则可使用长达三年。

11月10日，管理巴勒斯坦民族权力机构的法塔赫党谴责哈马斯阻碍人道主义工作，但未直接提及开发计划署项目。法塔赫在声明中称，哈马斯召集劳动部及其他人道主义机构的工作人员，并迫使他们签署妨碍履行职责的承诺。

11月7日，联合国人道主义事务协调厅表示，要向加沙运送足够的物资和设备，亟需人道主义资金和以色列的许可。同时，该更新既未提及住房模块，也未提及哈马斯。

关注我们在