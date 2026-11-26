波兰国防部国务秘书马格达莱娜·索布科维亚克-恰尔内茨卡呼吁深化与土耳其国防工业的合作。她还表示希望两国工程师能够共同开发未来项目，阿纳多卢通讯社报道。

联合项目与现代化

这名官员在社交平台X上写道，波兰与土耳其的防务合作是波兰国防部的重要议题。她表示，波兰和土耳其军队已在北约框架内开展合作。

索布科维亚克-恰尔内茨卡指出，土耳其展示了将武装力量现代化与发展本国工业、科学、就业和出口相结合的能力。她补充说，在筹备计划中的波兰“武器装备局2.0”时，应考虑土耳其的国防技术和经验。

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土耳其公司的合同

近年来，土耳其国防工业凭借数份大型合同扩大了在波兰的业务。2021年5月，波兰与拜卡尔公司签署了一份价值2.7亿美元的协议，采购24架Bayraktar TB2攻击型无人机。该合同还包括导弹、移动地面控制站、雷达系统、模拟器、培训和后勤支持。交付于2024年5月完成。

2025年12月，ASELSAN与波兰签署了一份价值4.1亿美元的电子战系统协议。2026年9月，ASELSAN宣布与波兰公司AMZ Kutno签署另一份合同，为波兰武装部队提供24套ARSUS侦察与监视系统。这些系统计划于2028年至2029年交付。

在2026年6月举行的国防工业代表双边会谈期间，这两个北约盟国还讨论了扩大在无人系统、技术转让、联合项目和相互投资领域的合作。

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