澳大利亚基础设施部官员表示，向 Marrickville Golf Club 提供的600万美元拨款不包括污水工程资金。上个月，总理安东尼·阿尔巴尼斯在众议院声称，这笔资金旨在解决化粪系统问题；他表示，这些问题导致洪水期间未经处理的污水流入库克斯河。

据ABC News Australia报道，在参议院听证会上，国民党参议员布里奇特·麦肯齐询问部门代表，这笔拨款是否用于解决污水问题。一名部门官员回答说，该项目不包括此类工程。

资金涵盖的内容

通过信息获取请求获得的文件显示，提交给交通部长凯瑟琳·金、同时也转交给总理办公室的一份简报中，既未提及化粪系统问题，也未提及污水工程。文件提到对俱乐部建筑进行升级，包括家具、照明、酒吧区域和户外休闲区、公共厕所、遛狗站点以及供当地环保团体使用的空间。

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项目文件还规定对旧俱乐部建筑进行大规模升级，包括酒吧、户外用餐区和高尔夫用品店。Inner West 市议会会议记录指出，450万美元将用于重建俱乐部建筑，100万美元用于收集雨水灌溉球场，另有50万美元用于植物种植和环境美化。

反对派的反应

联盟党试图在众议院要求阿尔巴尼斯作出解释，但政府多数派否决了这一尝试。麦肯齐表示，总理误导了议会，必须更正记录。

阿尔巴尼斯与该俱乐部有长期联系，并曾拥有此前未公开的荣誉会员资格。他为拨款辩护，称其对社区而言是必要的，并表示自己没有就批准该拨款作出最终决定。

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