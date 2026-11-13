在巴基斯坦古吉拉特县，30名负责保护PML-Q和PML-N党部长、议员及前议员的警察被撤回。《黎明报》报道称，官员称该决定不偏不倚，并符合既定程序。

受该决定影响的人员

据该报消息人士称，两名警察被从PML-N前国民议会议员乔杜里·阿比德·拉扎·科特拉的安保任务中撤回。其余28名执法人员则从PML-Q政界人士和部长的安保任务中调离。

联邦海外巴基斯坦人事务部长乔杜里·萨利克·侯赛因原有至少12名精英警察部队人员和一辆机动安保车辆，另有至少4名警察被派往守卫他位于古吉拉特GT Road的住所。旁遮普邦工业和商业部长乔杜里·沙法伊·侯赛因的一名警卫也被撤回。

三名警察被撤出国民议会议员乔杜里·伊利亚斯的安保任务。另外，分别配属给国民议会议员乔杜里·侯赛因·埃拉希、省议会议员穆萨·埃拉希以及省议会议员哈立德·阿斯加尔·古拉尔的各两名执法人员，被调回警察预备队等待进一步分配。

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安全委员会的决定

一名不愿具名的地方行政部门代表告诉《黎明报》，该决定是在地区情报委员会会议上，依照省内政部门制定的程序作出的。据他称，委员会评估了安全形势，并决定撤回对没有面临威胁的政界人士的保护。

消息人士还表示，联邦和省级部长访问古吉拉特期间将根据安全形势获得安保。同时，他们表示，议员无权享有永久性的警察保护。

穆萨·埃拉希批评这一决定，称其反映了统治者的心态。《黎明报》指出，撤回PML-Q主要人物安保一事被认为与旁遮普邦首席部长玛丽亚姆·纳瓦兹和萨利克·侯赛因之间的公开争执有关，此前后者批评省政府并指控其存在大规模腐败。

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