美国歌手鲍勃·迪伦于2026年11月4日在梵蒂冈宗座宫举行的私人接见中会见了教皇良十四世。协助安排此次会面的中间人、耶稣会士安东尼奥·斯帕达罗在接受《滚石》采访时讲述了相关细节。

斯帕达罗表示，双方都希望举行这次接见：迪伦希望见到首位美国籍教皇，而教宗同意接见他。此次会面得以根据音乐家和教皇的日程安排：迪伦周一在米兰演出，周四将在罗马举办音乐会，而良十四世周五将前往拉丁美洲。

迪伦未发表的作品

良十四世在其著作Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift的前言中引用了迪伦创作于1963年的文本Go Away You Bomb。斯帕达罗指出，教宗是在核重新武装的语境中使用该作品。

Go Away You Bomb从未以唱片形式发行，也未由这名音乐家录制。该文本原计划收入一本反对原子弹的歌集，但该歌集最终未能出版。写有歌词的纸张保存在Folklore Center创始人伊兹·杨的文件中，后来被送往佳士得拍卖。

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交谈与握手

在私人谈话前，迪伦和良十四世坐在图书馆的一张桌旁，进行了简短交谈并交换了礼物——一串念珠和一本有迪伦签名的回忆录Chronicles。两人在主要谈话期间单独相处，因此谈话内容未被披露。

斯帕达罗还解释了人们对85岁的迪伦着装的关注：他戴着兜帽前来参加接见。在圣安娜门附近，一名神父询问这位音乐家的团队是否应放下兜帽，但得到的答复是，这是迪伦在舞台上和舞台下的一贯风格。不过，这名歌手摘下了手套，以便与教皇握手。

这名耶稣会士在Instagram上发布了一张迪伦与良十四世双手的特写照片。他认为，这张照片展现了1963年反战文本的作者与在自己书中引用该文本的教皇之间的联系。访问期间，迪伦还使用这名神父的彩色BIC圆珠笔，为斯帕达罗签名了一本意大利语双语版64 Lyrics。

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