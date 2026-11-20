欧盟委员会塞浦路斯问题特使拉斐尔·菲托在安卡拉会见土耳其外交部长哈坎·菲丹时表示，解决塞浦路斯问题取得进展将为发展欧盟与土耳其关系创造更有利条件。据Cyprus Mail报道。

欧盟委员会发言人表示，双方就欧盟与土耳其关系进行了建设性的意见交流。欧盟委员会强调，维持对话并加强在共同关切领域的合作十分重要。

在联合国框架内解决

菲托还与菲丹讨论了塞浦路斯问题。他强调，有必要在联合国框架内达成全面解决方案；在他看来，这将有利于塞浦路斯、土耳其、欧盟以及更广泛的东地中海地区。

此次会晤正值各方试图恢复关于塞浦路斯的全面谈判之际。预计11月底，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯和塞浦路斯土耳其人领导人图凡·埃尔许尔曼将举行三方会晤。

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关税同盟与Made in EU

据Cyprus Mail评估，塞浦路斯谈判取得进展可能有助于推进土耳其在与欧盟关系中的两项优先事项：更新现行关税同盟协议，以及该国可能加入计划中的Made in EU计划。菲丹前一天称，这些问题是安卡拉在与欧洲关系中的主要优先事项。

土耳其贸易部长厄梅尔·博拉特也呼吁欧盟承认土耳其的“独特地位”，并将其纳入Made in EU。接近此事的消息人士告诉Cyprus Mail，如果重启塞浦路斯谈判取得进展，欧盟可能会允许在这两个问题上取得进展。

土耳其与欧盟签有关于关税同盟的协议，但由于不是该集团成员，无法享受其全部益处。在欧盟与第三国签订贸易协议后，土耳其不能对来自该国的进口商品征收关税，而该国则可以保留对土耳其出口商品的关税。

Made in EU计划是欧盟委员会提出的《工业发展加速法案》的一部分。该计划在公共采购和支持项目中为欧盟制造及低碳产品提供优惠待遇。

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