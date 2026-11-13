联合国原住民权利问题特别报告员阿尔贝·巴鲁梅在对澳大利亚进行为期两周的访问后表示，该国对原住民权利的保护不足。据Asharq Al-Awsat报道。

巴鲁梅在悉尼举行的新闻发布会上说，有关女性戴着镣铐分娩的报道令他感到震惊。人权组织指出，这种被用于部分在押人员的做法对原住民女性造成了不成比例的影响，因为她们的监禁率更高。今年8月，一名原住民代表在联邦议会提出了一项禁止这一做法的法案。

进入拘押机构的权限

巴鲁梅还表示，他未获准访问昆士兰州和北领地的少年拘留中心。这些地区记录了原住民青年被监禁率最高的情况。两个地区的官员也拒绝与这名联合国代表会面。

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这位特别报告员表示，保护人权的责任应由国家政府承担，而非各州和领地。他强调，如果当局不允许国际监督，澳大利亚的国际声誉将面临风险。

儿童监禁数据

根据政府数据，昆士兰州和北领地被拘押儿童中超过90%是原住民。与此同时，他们占澳大利亚年轻人口的6.6%，却占全国所有被拘押的10至17岁儿童的60%。在10至13岁的被拘留者中，原住民儿童的比例达到79%。

巴鲁梅呼吁澳大利亚将全国最低刑事责任年龄设定为14岁，并投资于预防犯罪项目，而不是监禁大量儿童。他还呼吁总理安东尼·阿尔巴尼斯的政府在2023年公投失败后，不要放弃在宪法中承认原住民的理念。

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