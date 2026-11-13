美国特使贾里德·库什纳和史蒂夫·威特科夫在爱尔兰都柏林会见了乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基，向他通报了与俄罗斯总统、侵略国领导人弗拉基米尔·普京在莫斯科举行的会谈。NDTV World对此进行了报道。

在访问莫斯科之前，美国代表在阿布扎比进行了为期两天的谈判，讨论结束俄罗斯对乌克兰的战争。据该媒体报道，美国代表还敦促普京允许欧洲代表参加下一轮谈判。

莫斯科的立场

普京表示，莫斯科不会放松对俄罗斯试图非法吞并的部分乌克兰领土实施控制的要求。他还拒绝了战后在乌克兰部署外国维和部队的可能性，并称这将是战争的延续。

俄罗斯宣布试图非法吞并乌克兰的顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热州，尽管并未完全控制这些地区。乌克兰和西方国家不承认这些吞并企图。

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Starshield与都柏林宣言

泽连斯基在都柏林还表示，卫星互联网服务Starshield面临新的限制，该服务对乌克兰部队前线通信至关重要。他表示，这些限制使拦截俄罗斯喷气式无人机变得更加困难，导致更多人死亡。

此外，普京提议向科斯佳季尼夫卡派遣所谓的人道主义任务；据他所说，那里仍有400至500名平民。俄罗斯在夏季曾宣布占领该市，但乌克兰表示当地战斗仍在继续。乌克兰总统顾问德米特罗·利特温表示，俄罗斯军队以奥莱什基的人道主义行动为掩护运入装备并轮换军人。

在都柏林峰会上，39个国家在一份得到法国支持的宣言中强调，任何欧洲安全问题都必须在欧洲人参与的情况下解决。

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